Gael Vicci é o 8º eliminado do ’Estrela da Casa’Reprodução de vídeo

Publicado 28/09/2024 07:46

Rio - Gael Vicci foi eliminado do "Estrela da Casa", da TV Globo, desta sexta-feira (27), depois de receber 13,39% da média de votos para permanecer no reality. Ele levou a pior no "Super Duelo" contra Leidy Murilho e Nicole Louise, que receberam 62,01% e 24,60% da média de votos, respectivamente.

No "Super Duelo", Gael cantou a música Back To Black, de Amy Winehouse. Já Leidy se apresentou com a canção Vem Com Josué Lutar Em Jericó, de Eli Soares, enquanto Nicole soltou a voz com Pássaro de Fogo, de Paula Fernandes.

Após ser eliminado, o jovem de 18 anos contou que gostaria de permanecer no reality, mas que não estava surpreso com o resultado. "De ontem para hoje eu tentei me preparar para tudo, mas obviamente a gente queria seguir no jogo, faltam só quatro dias, mas tudo bem. Mas eu acabei preparando meu psicológico para sair porque a gente se prepara para o pior para não sentir um baque tão forte. Então eu não vou dizer que não esperava, porque estamos sujeitos a isso. Mas independente disso, eu sei que fui eu. Entre erros e acertos eu reconheci, me levantei e estou aqui pra aprender e continuar aprendendo na vida lá fora também", disse.