Chay Suede aparece de cueca em cena de ’Mania de Você’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/09/2024 08:51

Rio - Chay Suede movimentou a web ao surgir de cueca em uma cena de "Mania de Você", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (26). Intérpete de Mavi no folhetim de João Emanuel Carneiro, o ator chamou a atenção dos fãs pelo 'volume' e boa forma.

"Misericórdia, o Chay Suede está andando armado agora", brincou um usuário do Bluesky. "O tamanho disso. Meu Deus, Chay Suede", reagiu outro. "Enquanto essa novela mostrar Chay Suede de cueca terá minha audiência cativa", afirmou uma terceira pessoa.

O artista também recebeu elogios por uma cena com Adriana Esteves. Na sequência, Mércia dizia que, apesar de milionário, Mavi continuava trouxa depois de voltar com Viola (Gabs). O diálogo com um tom de deboche e troca de farpas agradou os internautas.

"Adriana Esteves e Chay Suede os melhores de "Mania de Você", com toda certeza. Aliás, Chay consegue como poucos acompanhar a diva", opinou um admirador dos artistas. "Melhor dupla. Os dois estão arrasando", elogiou outro.