Rio - Conhecida por papéis como a invejosa "Ana Paula Diniz" em "Celebridade" (2003), a rigorosa Eva em "A Vida da Gente" (2011) e a ambiciosa "Ilana" em "Caminho das Índias" (2009), Ana Beatriz Nogueira vive um novo desafio profissional ao interpretar Moema, uma mulher simples e ligada à comunidade, em "Mania de Você", da TV Globo. Dessa vez, a atriz se distancia do perfil de "vilã" e explora as nuances de uma personagem que luta para manter sua rotina tranquila.

No folhetim de João Emanuel Carneiro, Moema é tia de Iberê (Jaffar Bambirra) e Rudá (Nicolas Prattes). Ela é vista pelos moradores da comunidade onde vivem, Sururu, como uma protetora. A artista de 56 anos comenta que a felicidade de sua personagem está em pequenas coisas, como morar perto da praia, comer peixe fresco e manter suas terras. "Para ela, ser feliz é manter o que já tem, e é muito difícil encontrar alguém que só queira continuar como está", reflete Ana Beatriz.

A veterana revela que seu processo de construção de personagem mudou para interpretar a matriarca."A personagem vai surgindo mais ao longo da novela, lá pelo capítulo 20 ou 25. Mas, quando se faz uma personagem, a gente olha em volta, para a geografia onde está, e vê o que ela precisa fazer ali", explica.

Com 41 anos de carreira, a atriz ressalta que, apesar de dar vida à uma mulher mais simples neste trabalho, adora interpretar as 'maus-caráteres'. "Vilã é algo muito amplo. Você faz uma criatura que passeia por várias características, até as boas têm uma série de outras camadas", analisa. "Se eu fosse escolher, só queria bons personagens. Não importa se é vilã ou mocinha, o que importa é a estrutura e a profundidade da personagem", completa.



Para Ana Beatriz, a vida profissional vai muito além da atuação. Ela menciona que trabalhar é sua forma de alcançar a felicidade. "Eu sou daquelas que precisa sempre estar fazendo algo. Ficar sem fazer nada, para mim, é impossível", afirma a veterana, que cita a relação entre o trabalho na televisão e no teatro. "A televisão ajuda demais. Ela traz visibilidade e, de certa forma, ajuda a gente a formar plateia para o teatro".



Influência das redes sociais

Ana Beatriz Nogueira admite que se sente distante do universo dos influenciadores digitais. Ela brinca ao dizer que é um "Tiranossauro Rex de internet" e revela que não tem muito tempo para acompanhar as novidades desse meio. "Eu comecei no Instagram para divulgar meu trabalho no teatro, mas as pessoas esperam algo a mais", comenta a atriz. "A internet ajuda (a gente) a chegar a mais pessoas, mas nem sempre são aquelas que querem ver o teatro. Mesmo assim, a gente tenta", opina.

A atriz também compartilha suas dificuldades com o WhatsApp. "Eu respondo errado, faço piada fora de hora. Às vezes, fico quieta, esperando o grupo se desfazer", confessa Ana Beatriz, rindo de sua inabilidade com as ferramentas digitais. Apesar das limitações que sente no ambiente digital, Ana Beatriz valoriza as conexões que a internet possibilita.