Elenco de 'Rensga Hits!' se reúne no lançamento da segunda temporada

Rio - Nesta quinta-feira (26), a segunda temporada da "Rensga Hits!", do GloboPlay, chegou a plataforma de streaming. E para celebrar, o elenco da série se reuniu em um evento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nomes como Deborah Secco, Fabiana Karla, Alice Wegmann, Samuel Assis e outros famosos marcaram presença no evento.

A nova temporada acompanha as irmãs Raíssa (Alice Wegmann) e Glaucia (Lorena Comparato) enquanto enfrentam suas diferenças para dar início a uma carreira como dupla, contando com o apoio de Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla).

