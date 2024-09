Alcione e Ludmilla regravam música para abertura da novela Volta por Cima, da TV Globo - Reprodução / Instagram

Alcione e Ludmilla regravam música para abertura da novela Volta por Cima, da TV GloboReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 22:47

Rio - Ludmilla e Alcione uniram forças em uma parceria especial para regravar a música "Volta por Cima", de Paulo Vanzolini. A nova versão será tema da novela das 19h da TV Globo, que também se chama "Volta por Cima". A faixa estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 25.

fotogaleria

Esta é a terceira colaboração entre as duas artistas: a primeira foi em "Numanice 2", projeto de Ludmilla, seguida da versão do jingle da Globeleza, que animou o Carnaval 2024 da Globo.A novela, que estreia em 30 de setembro, conta a história de Madalena (Jéssica Ellen), uma jovem batalhadora que precisará adiar seus sonhos pessoais para ajudar a família, mas que, apesar das dificuldades, não se deixará abater."É a história de uma mulher que, conforme dizem os versos desse grande clássico da música brasileira, regravado por mim em dueto com a Ludmilla, sempre ‘levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima’. Também tive meus momentos de superação e consegui seguir em frente, ultrapassando obstáculos que, por muitas vezes, pareciam intransponíveis. Acho que todas nós temos muito em comum", pontua Alcione."Estar ao lado da Alcione, que é uma rainha da música brasileira, é sempre uma honra e um aprendizado enorme. Desde a nossa primeira colaboração, senti uma conexão muito especial com ela, e poder repetir essa parceria agora, em uma música tão forte e carregada de significado, é incrível", comemora Ludmilla. "A mensagem de superação e empoderamento que a música traz é algo que eu acredito profundamente, e cantar isso ao lado de uma lenda como ela faz tudo ser ainda mais poderoso", complementa a artista.