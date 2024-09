Indicados da primeira roça - Reprodução Tv Record

Indicados da primeira roça Reprodução Tv Record

Publicado 25/09/2024 11:13

Rio – A primeira roça de "A Fazenda 16", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (24). Flor, Vivi Fernandes, Sacha e Zé Love foram os indicados da semana, mas um deles terá a chance de escapar da eliminação disputando a prova do Fazendeiro, que acontecerá nesta quarta-feira (25).

A dinâmica da votação começou com Zé Love, vencedor da Prova de Fogo da semana, abrindo os pergaminhos do Lampião do Poder. Ele escolheu ficar com a Chama Branca e passou a Chama Laranja para Zaac. Com essa chama, o ex-jogador poderia, após a formação da Roça, trocar o veto na prova do Fazendeiro. Já o cantor, imunizou três peões antes de começar o Resta Um. E ele escolheu Fernanda Campos, Babi Muniz e Juninho Bill.



A Fazendeira da semana, Julia Simoura, indicou Flor direto para a berlinda. Na sequência, Zé Love levou 12 votos da casa e teve direito a puxar um adversário, ele escolheu o Sacha Bali. Na dinâmica do ‘Resta um’, cada peão teve a chance de salvar um aliado e Vivi Fernandez acabou sobrando.



Após as indicações, o quarto voto tinha direito de vetar alguém da prova do Fazendo. Vivi vetou Zé Love de participar da Prova do Fazendeiro, mas o ex-jogador utilizou seu poder do Lampião e inverteu o veto, colocando Sacha direto na votação popular.

Com isso, Flor, Vivi e Zé Love se enfrentarão na prova ao vivo desta quarta-feira (25), buscando não só escapar da eliminação, mas também conquistar a liderança e se tornar o segundo Fazendeiro da edição. A eliminação de um dos peões será na próxima quinta-feira (26).