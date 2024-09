A Fazenda: Produ - Reprodução de vídeo

Publicado 24/09/2024 08:45 | Atualizado 24/09/2024 08:47

Rio - A produção de "A Fazenda 16", da Record, convocou todos os peões para a sala da sede, nesta segunda-feira (23), e mostrou um aviso sobre 'palavras preconceituosas' dentro do reality. A ação ocorreu após uma briga entre Flor Fernandez, Flora Cruz e Suelen Gervásio. A ex-apresentadora do SBT foi acusada pelas outras participantes de gordofobia e racismo.

"Atenção, peões: no mundo de hoje, preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis. É dever de todos cuidarmos de nossas palavras e atitudes", iniciou o comunicado."Palavras preconceituosas ferem e não adianta dizer que não foi esta a intenção. Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão. Obrigado", finalizou. O trecho do comunicado faz menção a fala de Flor na manhã desta segunda (23). A ex-apresentadora do SBT procurou Flora e Suelen para pedir "desculpas". Durante a conversa com a filha do sambista, ela disse que não "teve a intenção" de ofender.