Os peões indo para a primeira festa do Reality Reprodução Tv Record

Publicado 22/09/2024 14:25

Rio – A primeira festa do Reality Show "A Fazenda 16", da Record, neste sábado (21), teve o cantor Tierry como atração, conversas estratégicas sobre votos e possíveis romances entre os confinados. O evento, que trouxe o glamour dos anos 20, deixou a casa movimentada e deu início às especulações sobre o jogo.

Na madrugada da primeira festa, Larissa Tomásia sugeriu um acordo com Sacha Bali sobre uma possível relação amorosa. O peão no entanto, disse que não está em um bom momento para se relacionar com ninguém. "Hoje me despedacei mais do que imaginava que me despedaçaria durante todo o programa. Entendendo que isso é sério, mas não esperava enfrentar o que enfrentei. Não esperava que, na primeira semana, eu chegaria ao estado em que estou agora. Eu não estou aberto, cara", disse Sacha.

Após sua conversa com Larissa, Sacha foi questionado por Gizelly Bicalho se teria algum interesse amoroso em Larissa. O ator foi direto ao responder que só se envolveria caso estivesse apaixonado: "Eu já expliquei para Lari, eu acho ela maneira para caramba, uma gata, tenho uma atração por ela, mas eu coloquei uma regra pra mim, antes de entrar nesse programa, eu só vou ficar com alguém se eu me apaixonar. Se não, depois a gente resolve, não vou arriscar 2 milhões de reais, a minha imagem", declarou o peão.

Gizelly, por sua vez, aconselhou Sacha a ter cuidado com os sentimentos de Larissa, destacando a importância da responsabilidade emocional: "Cuidado com o sentimento que você desperta nas pessoas, tenha responsabilidade emocional". Ele completou dizendo que já havia pedido para Larissa parar com as brincadeiras, pois isso estava afetando a proximidade entre eles: "Eu já tentei explicar várias vezes, pedi até para ela parar com essas brincadeiras. Foi o que eu falei para ela, se ela não tivesse com essas brincadeiras eu estaria muito mais próximo dela."

Já Camila e Fernanda aproveitaram a festa para discutir votos e alianças dentro da casa. Camila alertou Fernanda sobre boatos que circulavam entre os grupos: "Tem muita coisa que chega para vocês que não é verdade não, mulher. Esse lance de que vai todo mundo do lado de lá votar em vocês não é verdade." Fernanda não concordou e afirmou que Sacha havia confirmado a estratégia de votação: "Mas o Sacha falou, isso ai eu tenho propriedade falar porque ele falou lá embaixo, todo mundo tá vendo." Camila, no entanto, manteve seu ponto: "Eu sei mulher, só que eu estou falando o que chega pra vocês que nem sempre acontece, que nem o negócio do grupo do mal, aquilo ali não aconteceu não."



A festa foi repleta de conversas importantes para o jogo, mas, ao mesmo tempo, os peões se divertiram e aproveitaram o momento de descontração, que contou com o show de Tierry, dono dos sucessos "Rita", "Cabeça Branca" e "Hackearam-me".