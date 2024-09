Larissa Tomásia e Zé Love discutindo - Reprodução Tv Record

Publicado 20/09/2024 13:14

Rio - Na manhã desta sexta-feira (20), o clima esquentou em 'A Fazenda' após Zé Love criticar falta de ajuda nas tarefas com os animais. A situação rapidamente fugiu do controle quando Larissa Tomásia reclamou com ex-jogador, dizendo que suas falas são desrespeitosas, levando a uma discussão que precisou ser interrompida pela produção, que alertou sobre o risco de expulsão.

Zé Love começou a debater com Gui Vieira, mas logo direcionou suas críticas à Larissa, que não ficou calada. "Aqui todo mundo tem que ajudar", reclamou Zé. Em resposta, a ex-BBB disparou: "Eu só falei pra você parar de mandar os outros tomar no c*". A troca de acusações se intensificou com Zé dizendo que Larissa também era desrespeitosa. Vendo a situação piorar, Luana tentou intervir: "Abaixe seu tom, você gosta muito de gritar com mulher."Zé Love rebateu Luana com sarcasmo: "Ó o cão de guarda". A briga ficou ainda mais intensa quando Larissa, alterada, avisou que não tinha medo do ex-jogador: "Não vai gritar comigo não, Não deito para macho nenhum não", gritou a influencer, visivelmente irritada. Zé Love continuou provocando "Ai, falta de respeito, isso..", e Larissa, enfurecida, respondeu: "Eu não tenho medo de você, seu infeliz, seu merd*".A discussão atingiu um ponto crítico, forçando a produção a interromper a transmissão ao vivo e enviar um comunicado por áudio: "Afastem-se imediatamente, esse comportamento não é aceitável e pode gerar expulsão. Deixando os peões aflitos com a situação.