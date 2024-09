Gael indica Lucca e Matheus para a ’Batalha’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gael indica Lucca e Matheus para a ’Batalha’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/09/2024 09:42

Rio - Gael venceu mais uma prova da "Estrela da Semana", do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (5). Com isso, ele está imune e ainda garantiu uma vaga no "Festival". Logo depois, o cantor precisou indicar dois participantes para a "Batalha", e optou Lucca e Matheus Torres.

fotogaleria

"Por movimentação de jogo, não tenho motivo para votar em nenhum deles", justificou. Nesta sexta-feira (20), Lucca e Matheus se enfrentam em um "Duelo" ao vivo. Quem vencer, escapa da "Batalha" e fica imune. Já o perdedor, segue na "Batalha", com risco de ser eliminado.