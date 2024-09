Juliana Baroni relembra demissão do ’Xou da Xuxa’: ’Saímos meio como traidoras’ - Reprodução de vídeo

Juliana Baroni relembra demissão do ’Xou da Xuxa’: ’Saímos meio como traidoras’Reprodução de vídeo

Publicado 19/09/2024 07:57 | Atualizado 19/09/2024 08:31

Rio - Juliana Baroni relembrou o momento em que foi demitida do "Xou da Xuxa (1986 - 1992)", durante participação no programa "Conversa com Bial", da TV Globo, desta quarta-feira (18). Bárbara Borges e Stephanie Lourenço, "Paquitas" de outras gerações, também participaram da atração comandada por Pedro Bial e falaram sobre o documentário "Pra Sempre Paquitas", que estreou no Globoplay na última segunda-feira (16).



"O documentário é a oportunidade de contar melhor essa história 30 anos depois, com distanciamento, maturidade e com leveza, se é que é possível dizer isso. Foi uma catarse para a minha geração falar sobre isso, refletiu a "Catuxa Jujuba", como Juliana era conhecida.

fotogaleria

No bate-papo com Bial, Juliana relembrou a demissão em massa, que de acordo com ela, foi por causa do livro "Sonhos de Paquita - Nos bastidores do Xou" lançado em 1996, escrito por João Henrique Schiller, ex-diretor do programa. Após elas aceitarem participar da obra, a notícia não repercutiu bem nos bastidores do programa, o que causou a demissão de todas elas. "Rolou um mal-entendido por causa desse livro e tinha muito ressentimento. Até a própria Xuxa achava que a gente estava querendo destruir a carreira dela. Por isso que fomos demitidas. Saímos meio como traidoras da história e foi pesado isso. Quando entrei no palco pela última vez no palco eu estava muito triste, foi um dos piores dias da minha vida", lamentou Juliana.



Na atração, a "Catuxa Jujuba" lembrou um momento entre ela e Bárbara Borges, no dia que ela foi substituída. "E a Bárbara estava na outra fila das que iriam assumir o posto. Olhei para a Bárbara me segurando para não chorar e ela já estava chorando muito! Eu meio ressentida perguntei por que ela estava chorando. E ela muito carinhosa, cheia de sororidade, me respondeu: 'Estou chorando porque estou muito feliz de ser 'Paquita', mas eu sou fã de vocês e estou sofrendo'", contou.