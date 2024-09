Katy Perry durante visita ao ’Estrela da Casa’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Katy Perry durante visita ao ’Estrela da Casa’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/09/2024 14:27 | Atualizado 18/09/2024 14:55

Rio - Katy Perry surpreendeu os participantes do "Estrela da Casa", da TV Globo, na tarde desta quarta-feira (18). A cantora chegou à casa, onde os cantores estão confinados, acompanhada da apresentadora Ana Clara, e fez questão de cmprimentar cada um dos competidores. Empolgada, a artista internacional ainda se jogou na dança e fez um passinho de funk durante sua participação no reality musical.

O momento inusitado aconteceu no estúdio musical. MC Mayara quis saber se Katy sabia dançar funk. A artista negou, e pediu: "Você pode me ensinar?". A carioca, então, mostrou a cantora como fazia o quadradinho. Katy levantou da cadeira e arrasou.

Ainda no espaço, a estrela compartilhou algumas experiências profissionais e pediu para ouvir os participantes do reality. Eles entoaram um sucesso da artista "Teenage Dream". Logo depois, Unna X, MC Mayarah, Thália e Gael tiveram a oportunidade de soltar a voz individualmente para a diva do pop.

Katy também conheceu os ambientes da casa. No quarto, ela pulou em uma das camas e acabou exibindo a calcinha. "Essa é a minha bunda", brincou. Na sala, a artista cantou música "Teenage Dream" com os confinados e Ana Clara. "Isso é tão legal", reagiu. Antes de deixar a casa, Katy comentou: "Eu estarei aqui no Brasil no dia em que meu álbum será lançado, porque meus fãs brasileiros têm estado comigo e têm sido tão incríveis. Eles me amam tanto, e eu os amo tanto, que eu queria dar esse presente", afirmou.