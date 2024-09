Amanda Meirelles afirma que descobriu ter inseguranças com o corpo dentro do BBB - Reprodução de vídeo

Publicado 18/09/2024 12:20

Rio - A vencedora do "BBB 23", Amanda Meirelles, de 33 anos, desabafou sobre desafios relacionados à própria aparência que enfrentou dentro do reality, durante participação no programa "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (17). A médica afirmou que descobriu que tinha inseguranças com o corpo quando estava confinada.

"Na correria do dia a dia, muitas coisas que eu achava que eram bem resolvidas, não eram. [...] Comecei a tomar banho de roupa. [...] Fiquei com vergonha de tomar banho de biquíni, e aí eu me toquei e falei: 'caramba, eu tenho problema com o meu corpo'. Que eu sempre tive a vida inteira mas nunca tinha prestado a atenção", refletiu a médica.

Durante o bate-papo com a apresentadora Cissa Guimarães, ela revelou que percebeu o que estava enfrentando em uma situação específica. "Eu via todo mundo entrando na piscina e eu ficava do lado de fora. Ou se não, eu tirava [a toalha] e saía correndo e pulava na piscina porque na minha cabeça, ninguém estava vendo [o meu corpo]". Em seguida, ela contou que essa percepção que teve dentro do reality não foi imediata e que tentava se "enganar". "Era uma coisa confusa dentro de mim", disse. Ela explicou que quando as pessoas questionam o motivo dela tomar banho de camiseta, ela respondia que conseguia "se limpar melhor". No entanto, atualmente ela entende que essas atitudes ocorriam devido as suas inseguranças.Durante o bate-papo com a apresentadora Cissa Guimarães, ela revelou que percebeu o que estava enfrentando em uma situação específica. "Eu via todo mundo entrando na piscina e eu ficava do lado de fora. Ou se não, eu tirava [a toalha] e saía correndo e pulava na piscina porque na minha cabeça, ninguém estava vendo [o meu corpo]".

