Cena de fã mirim do Xou da Xuxa viraliza após ser exibida em documentário - Reprodução/Globoplay

Cena de fã mirim do Xou da Xuxa viraliza após ser exibida em documentárioReprodução/Globoplay

Publicado 17/09/2024 14:08

Rio - Uma cena de uma fã mirim revoltada na porta do estúdio de gravação do "Xou da Xuxa", exibido na Globo de 1986 até 1992, viralizou nas redes sociais após ser exibida no documentário "Pra Sempre Paquitas" , disponível no Globoplay. A reação da menina ao dar entrevista despertou curiosidades e memes. Por onde ela anda? Alguns sugerem que ela tenha virado "pastora' ou "deputada", pela forma firme de falar e o apoio recebido pelas crianças que estavam ao seu redor.