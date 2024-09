SBT exibe primeiro episódio de série documental sobre Hebe Camargo - SBT / Divulgação

SBT exibe primeiro episódio de série documental sobre Hebe CamargoSBT / Divulgação

Publicado 17/09/2024 12:50

Rio - O primeiro episódio da série documental sobre a apresentadora Hebe Camargo será exibido nesta quarta-feira (18), no SBT. A produção mostrará como a artista foi uma mulher à frente do seu tempo e que lutou para conquistar espaço em um meio predominantemente masculino.



"Naquela época as mulheres não eram como hoje. Havia um preconceito muito grande. E uma mulher, bonita, cantora, vai ser apresentadora? As pessoas até chegaram a duvidar um pouco", relembrou o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, um dos artistas que participaram da série documental.

Na sequência da exibição no SBT, "Hebe, A Cara da Coragem" chega em cinco episódios ao catálogo do +SBT e no canal +POP, em 19 de setembro. Com direção geral de Michael Ukstin e roteiro de Maria Eugênia Castilho, a obra traz mais de 30 entrevistas com artistas, amigos e familiares. Na sequência da exibição no SBT, "Hebe, A Cara da Coragem" chega em cinco episódios ao catálogo do +SBT e no canal +POP, em 19 de setembro. Com direção geral de Michael Ukstin e roteiro de Maria Eugênia Castilho, a obra traz mais de 30 entrevistas com artistas, amigos e familiares.

Além de apresentadora, Hebe foi cantora, radialista, humorista e atriz. A artista de múltiplos talentos morreu em 2012, aos 83 anos, após perder a batalha contra o câncer.