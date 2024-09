Sabrina Sato se emociona com declaração de Nicolas Prattes: Um presente na minha vida - Reprodução de vídeo

Publicado 17/09/2024 13:59

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, tomou café da manhã com a Ana Maria Braga, nesta terça-feira (17), durante o programa "Mais Você", da TV Globo. No final da atração, a "Japa" recebeu uma mensagem do noivo, o ator Nicolas Prattes, de 27.

"Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você. Pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse ele.

Ao ser surpreendida com a declaração, Sabrina mostrou o anel de noivado e se emocionou. "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz e vivendo um momento muito especial", falou.

Em seguida, ela agradeceu o apoio que sempre recebeu de Ana Maria, incluindo, na vida amorosa. "Da última vez que vim aqui, você falou: 'não desiste que você vai encontrar um grande amor' [...] E você vai no casamento hein, Ana", afirmou.