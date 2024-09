Ana Maria Braga no "Mais Você" - Reprodução: Tv Globo

Publicado 16/09/2024 13:39

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, retornou ao comando do "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (16), e atualizou o estado de saúde depois passar mal. A apresentadora, que precisou se afastar da atração na última semana, garantiu aos telespectadores que está se sentindo melhor.

"É bom estar de volta. O que aconteceu? Quem nunca comeu algo que não lhe caiu bem, né? Mas está tudo bem agora", contou Ana.

No programa, ela ainda falou sobre as dificuldades que teve para respirar devido a poluição que afeta o ar de São Paulo. A apresentadora explicou que tem bronquiolite e faz acompanhamento com um pneumologista.



Na última quinta-feira (12), a apresentadora havia informado aos fãs que não estava se sentindo bem. Em sua ausência, Tati Machado e Fabricio Battaglini assumiram a apresentação do programa até a sexta-feira (13), garantindo a continuidade do matinal.