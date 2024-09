Elenco de 'Xógum: A Gloriosa Saga do Japão', vencedor de quatro prêmios na noite - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 08:54

A 76ª edição do Emmy Awards, a premiação mais importante da televisão norte-americana, aconteceu na noite deste domingo (15), no Peacock Theather, em Los Angeles. As séries "O Urso" e "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", da Disney Plus, e "Bebê Rena", da Netflix, foram as grandes vencedoras do evento, com quatro estatuetas para cada.

"Hacks", do serviço de streaming Max, também teve destaque, conquistando a categoria de melhor série de comédia. Astros como Selena Gomez, Jennifer Aniston, Robert Downey Jr. e Meryl Streep marcaram presença na cerimônia.

Confira os premiados das categorias principais

Melhor série de comédia

"Hacks" (Max)

Melhor direção em série de comédia

Christopher Storer – "O Urso" (Disney Plus)

Melhor ator principal em série de comédia

Jeremy White Allen – "O Urso" (Disney Plus)

Melhor atriz principal em série de comédia

Jean Smart – "Hacks" (Max)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ebon Moss-Bachrach – "O Urso" (Disney Plus)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Liza Colón-Zayas – "O Urso" (Disney Plus)

Melhor roteiro em série de comédia

"Hacks" (Max)

Melhor série de drama

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" (Disney Plus)

Melhor direção em série de drama

Frederick E.O. Toye – "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" (Disney Plus)

Melhor ator principal em série de drama

Hiroyuki Sanada – "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" (Disney Plus)

Melhor atriz principal em série de drama

Anna Sawai – "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" (Disney Plus)

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Billy Crudup – "The Morning Show" (Apple TV+)

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Elizabeth Debicki – "The Crown" (Netflix)

Melhor roteiro em série de drama

"Slow Horses" (Apple TV+)

Melhor minissérie, antologia ou filme para TV

"Bebê Rena" (Netflix)

Melhor direção em uma minissérie, antologia ou filme para a TV

Steven Zaillian – "Ripley" (Netflix)

Melhor ator principal em uma minissérie, antologia ou filme para a TV

Richard Gadd – "Bebê Rena" (Netflix)

Melhor atriz principal em uma minissérie, antologia ou filme para a TV

Jodie Foster – "True Detective: Terra Noturna" (Max)

Melhor ator coadjuvante em uma minissérie, antologia ou filme para a TV

Lamorne Morris – "Fargo" (Prime Video)

Melhor atriz coadjuvante em uma minissérie, antologia ou filme para a TV

Jessica Gunning – "Bebê Rena" (Netflix)

Melhor roteiro em uma minissérie, antologia ou filme para a TV

"Bebê Rena" (Netflix)

Melhor Reality de Competição

"The Traitors" (Prime Video)