Publicado 13/09/2024 17:56 | Atualizado 13/09/2024 18:24

Rio - Boninho, de 62 anos, revelou nesta sexta-feira (13) que deixará a TV Globo no final deste ano, após 40 anos trabalhando na emissora. O diretor explicou que a emissora acolheu o seu pedido e que decidiu encarar novos desafios e propostas.

Em um post nas redes sociais, o 'Big Boss' explicou a decisão e sua relação com a emissora. "Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia", começou ele.



"Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos! Aliás, ainda estamos: entrego o Estrela da Casa, que estou amando fazer, e deixo meu amor no projeto para usarem no BBB 25, que vai ser lindo!!! Ah, meu BBB. Depois venho me despedir com calma", disse.



Boninho, filho do empresário e publicitário Boni, agradeceu pela jornada na TV Globo. "Só agradeço a vocês, aos meus parceiros de jornada, e a família Marinho, por toda confiança. Não é um adeus, é um até logo. Nossa, quanta história. A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. E é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar novos desafios. Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão".



"Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas. E é com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo, com a certeza que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos: Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo", finalizou.



Comunicado da TV Globo

Em nota, a emissora informou que Rodrigo Dourado, diretor artístico de programas como "Big Brother Brasil" e "Estrela da Casa", assumirá o comando dos realities da empresa.



"Esse mês, a Globo iniciou conversas com Boninho, atual diretor de Gênero Reality, para uma nova parceria como talento artístico, com quadros e participações em programas e desenvolvimento de novos projetos, mas Boninho optou por seguir atuando como criador, agora de forma independente. Durante o período de transição, Boninho dirigirá o especial de Roberto Carlos e, no fim do ano. encerrará, em comum acordo com a Globo, o seu contrato".



Trajetória

Boninho foi um dos principais responsáveis por trazer grandes realities para o Brasil, além de atuar na criação e desenvolvimento de quadros e programas do formato na TV Globo. O Big Boss, assim apelidado por sua atuação nas 24 edições do Big Brother Brasil, esteve à frente de programas como "No Limite", "Hipertensão", "Jogo Duro", "The Voice Brasil, Kids e Voice +", "SuperStar" , "Popstar" , "Mestre do Sabor", "Estrela da Casa" e ainda de quadros como "Super Chef" e "Jogo de Panelas".



José Bonifácio Brasil de Oliveira começou a sua carreira aos 17 anos na Rádio Excelsior, em São Paulo, e de lá seguiu para a Rádio Globo. Em 1984, estreou na TV Globo com o programa "Clip Clip" e, a partir daí, dirigiu diversos projetos musicais: dos clássicos clipes para o "Fantástico" até a transmissão de festivais, shows e lives como Rolling Stones, Hollywood Rock, Free Jazz, Rock in Rio, Especial Amigos, Show da Virada e Especial Roberto Carlos, entre outros. Em 1992, foi responsável pela criação e programação do canal Multishow.



Participou ainda da criação de quadros de games do "Domingão do Faustão", da "TV Colosso" e do "Angel Mix". Foi também responsável pela direção de núcleo de programas como "Caldeirão do Huck", "Vídeo Show", "TV Xuxa", "Estrelas", "Tamanho Família" e "Domingão do Faustão" e, como diretor de Gênero, já esteve à frente de "Mais Você", "Encontro com Fátima Bernardes" e "É de Casa", "Caldeirão com Mion", "Panelaço", Carnaval, shows, transmissões de eventos e especiais musicais.