Marcos Mion - Divulgação/Globo

Marcos Mion Divulgação/Globo

Publicado 11/09/2024 07:44 | Atualizado 11/09/2024 08:22

Rio - Parece que o clima nos bastidores da TV Globo não anda nada bom. A produção do programa "Altas Horas", apresentado por Serginho Groisman, teria formalizado uma queixa à direção da TV Globo acusando a equipe do "Caldeirão com Mion", comandado por Marcos Mion, de copiar os assuntos abordados na atração e até mesmo os tributos. A informação é do colunista Alessandro Lo-Bianco, do Ig.

fotogaleria

De acordo com o colunista, a confusão começou quando o "Caldeirão" resolveu homenagear Djavan, copiando o "Altas Horas", que tem feito tributo a grandes artistas como Rita Lee, Milton Nascimento e muitos outros. Na época, uma reclamação foi feita à direção da emissora, que solicitou que os programas desse alguns intervalos para terem os mesmos convidados.

Mesmo assim, o bafafá continuou. A produção do "Altas Horas" descobriu que a do "Caldeirão" tentava contato com Caetano Veloso e Maria Bethânia, que realizam uma turnê juntos, sendo que Serginho já estava tentando uma conversa os artistas. Neste caso, a emissora interviu.

Outra situação foi em relação à Xuxa. A equipe de Serginho havia feito contato com a Rainha dos Baixinhos e as paquitas para um tributo, que se tornou parte do documentário "Pra Sempre Paquitas", do Globoplay. O programa foi gravado e marcado para ir ao ar no início de setembro.

Sendo assim, o "Caldeirão" teria convidado Xuxa para ser homenageada do programa, e a atração iria ao ar antes do "Altas Horas". Essa atitude teria causado um mal estar nos bastidores. Com isso, uma queixa foi formalizada e Globo deve analisar a questão e tomar providências. Ainda segundo o colunista, alguns colaboradores passaram a chamar Marcos Mion de 'fura olho do "Altas Horas".