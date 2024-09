Patrícia Poeta durante o ’Encontro’, da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Patrícia Poeta durante o ’Encontro’, da TV GloboReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/09/2024 11:14

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, comentou, durante o"Encontro", da TV Globo, nesta terça-feira (10), a atitude dos fãs de Deolane Bezerra, após a influenciadora digital deixar Instituto Bom Pastor, no Recife, nesta segunda. A ex-participante de "A Fazenda", que cumprirá prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, recebeu o apoio dos admiradores e chegou a ser carregada por eles depois se sair da prisão.

fotogaleria

Em um link ao vivo, a repórter Bianka Carvalho deu as últimas notícias relacionadas ao caso e citou o comportamento dos admiradores de Deolane na porta do presídio. "Tinha uma verdadeira multidão do lado de fora. Pessoal soltou fogos. Deolane saiu com a tornozeleira, foi carregada pelos fãs, foi uma loucura. É aquela coisa que você, olha, presta atenção, escuta, e não entende o que está acontecendo com o mundo", disse a profissional.

Patrícia, então, opinou: "Muita gente está com esse pensamento que você. Valores investidos. O que está acontecendo nos dias de hoje? É a pergunta que todo mundo tem feito". Bianka concordou: "É isso. É tudo invertido. Me sinto em Marte quando vejo uma coisa dessas". Em seguida, a repórter continuou explicando os detalhes do caso e disse que a investigação continuará.

"Só espero não ter que ver mais aquela multidão em frente a uma colônia penal, aquelas cenas de horror que a gente viu aqui", disparou Bianka. "Esperamos. Aquelas cenas que você fala que é de cinema, mas não, é vida real infelizmente", completou Patrícia.