Deolane Bezerra deixa a prisão - Genival / Agnews

Deolane Bezerra deixa a prisão Genival / Agnews

Publicado 09/09/2024 16:04 | Atualizado 09/09/2024 16:29

Rio - Deolane Bezerra, de 34 anos, deixou o Instituto Bom Pastor, no Recife, na tarde desta segunda-feira (9), após ser beneficiada pelo julgamento de um habeas corpus. O Tribunal de Justiça de Pernambuco converteu a prisão de preventiva para domiciliar. A influenciadora será monitorada eletronicamente com uma tornozeleira.



fotogaleria

Antes de sair da cadeira, a conta de Deolane no Instagram fez um post em que a advogada aparece com uma tarja riscada na boca e os olhos fechados. Na legenda, a mensagem "Carta aberta" sem nada escrito.



A publicação faz referência a um dos acordos que ela tem que cumprir com a Justiça no qual ela não poderá se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação.



A empresária foi presa na última quarta-feira (4), durante a operação "Integration"contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mãe da empresária, Solange Bezerra, também foi presa na ação e continuará detida.