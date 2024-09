Sorocaba e Biah Rodrigues comemoram dois meses dos gêmeos com festa no tema urso panda - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 20:12 | Atualizado 09/09/2024 20:17

Rio - Sorocaba e a mulher, Biah Rodrigues, celebraram nesta segunda-feira (9) o segundo mesversário dos gêmeos, Zion e Angelina. A comemoração aconteceu no haras do sertanejo, no interior de São Paulo, e teve o tema de urso panda.