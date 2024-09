Miguel Rômulo e Fran Castro estão noivos - Reprodução do Instagram

Publicado 09/09/2024 14:44

Rio - Miguel Rômulo e Fran Castro estão noivos! O ator pediu a amada em casamento em um dia de praia. A surpresa contou com um ultraleve sobrevoando o local com a mensagem: "Bimbinha, quer casar comigo?". Nas areias, ele se ajoelhou e mostrou as alianças para a atriz, que, claro, aceitou o pedido.

"Vai ter casamento sim", escreveu Fran em uma publicação conjunta com Miguel no Instagram, nesta segunda-feira (9).

Os amigos famosos do casal vibraram com a notícia. "Amo tanto vocês! Sejam muito felizes", comentou Yanna Lavigne. "Amo muito vocês. Que Deus abençoe mais esse passo do amor de vocês! Muita muita muita benção e felicidade", desejou Giovanna Lancellotti. "Lindos", disse Sophia Abrahão. "Finalmente", afirmou Tatá Werneck.