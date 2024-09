Linkin Park anuncia retorno da banda com novos integrantes - Reprodução / Instagram

Linkin Park anuncia retorno da banda com novos integrantesReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 21:02

Rio - Parece que a volta da banda Linkin Park não agradou a todos. Jaime Bennington, filho de Chester Bennington, fundador e ex-vocalista do grupo, teceu duras criticas a Mike Shinoda e a escolha de Emily Armstrong para ocupar o lugar do pai, que morreu em 2017.

fotogaleria

Nesta quinta-feira (5), a banda, que não se apresentava desde a morte de Chester, anunciou a volta com um novo álbum, um single e uma turnê, além de uma nova vocalista: Emily

Nos Stories, do Instagram, Jaime falou sobre a decisão de Mike Shinoda de defender Emily Armstrong de criticas referentes a sua proximidade com o ator Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão em 2023 por estupro, e da ligação com a Igreja da Cientologia.

"Ei, Mike. As pessoas não estão com dificuldade para aceitar a perspectiva de que o Linkin Park se reinvente. Elas têm dificuldade para aceitar que você: 1) Contratou sua amiga de muitos anos Emily Amstrong para substituir Chester Bennington sabendo da história de Emily com a Igreja e de sua história como uma aliada de Danny Masterson", iniciou ele.

"2) Silenciosamente apagou a vida e o legado do meu pai em tempo real não apenas durante uma entrevista da banda que deveria tirar dúvidas sobre certos aspectos da história e do futuro do Linkin Park, mas também durante o mês internacional de prevenção a suicídios", seguiu.

"3) Recusaram-se a reconhecer o impacto de contratar alguém como Emily sem sequer fazer uma declaração esclarecedora sobre a variedade de vítimas que compõem sua principal base de fãs. Nenhum reconhecimento da: maneira como você prepara sua base de fãs, os filhos ou a família de Chester, minha briga com sua esposa, as vítimas de Danny Masterson ou até mesmo a intimidação de Emily sobre essas vítimas. E a lista continua", continuou Jaime.

"'O que você fez' não é algo para se acostumar. Não é um choque que as pessoas simplesmente terão que levar um tempo para processar e entender. Você traiu a confiança dada a você por décadas de fãs e seres humanos apoiadores, incluindo eu. Nós confiamos em você para ser uma pessoa melhor e maior. Para uma mudança. Porque você nos prometeu que essa era sua intenção. Agora você está apenas senil e surdo. Insano".

"A essa altura, eu apostaria que tudo o que seus caras do LP sabem é desrespeito. Você não me engana! Eu ouvi você escorregar no final da entrevista da turnê com Zane Lowe. Este álbum está em andamento desde pelo menos 2019. Possivelmente 2017. Eu conheço seu padrão. Eu vi o que você fez", finalizou o filho de Chester.

Reunião

Além de Armstrong, o Linkin Park também contará com um novo baterista, Colin Brittain. Os membros originais - o vocalista e compositor Mike Shinoda, o guitarrista Brad Delson, o baixista Dave Farrell e o DJ Joe Hahn - se juntam aos integrantes recém-chegados.

O álbum "From Zero" será o primeiro desde "One More Light", lançado em 2017, e o oitavo disco de estúdio da banda, que estreou com "Hybrid Theory", de 2000. O single "The Emptiness Machine", que marca o retorno do grupo, já está disponível nas plataformas de streaming.

Veja o setlist do novo álbum

From Zero (Intro)

The Emptiness Machine

Cut The Bridge

Heavy Is The Crown

Over Each Other

Casualty

Overflow

Two Faced

Stained

IGYEIH

Good Things Go