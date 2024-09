Filhas de Virginia Fonseca, Maria Flor e Maria Alice, conhecem o irmão caçula, José Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 20:42 | Atualizado 09/09/2024 21:44

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, mostrou, nesta segunda-feira (9), as filhas, Maria Alice, 3 anos, e Maria Flor, de quase dois, tendo o primeiro contato com o caçula, José Leonardo, que nasceu neste domingo (8) . Uma delas perguntou, animada: "Quer brincar, José?". Os pequenos são fruto do relacionamento com Zé Felipe, de 26 anos.