Flavia Alessandra e a mãe Rachel CostaReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 16:30 | Atualizado 09/09/2024 16:31

Rio - Flávia Alessandra surpreendeu os seguidores ao compartilhar diversas fotos ao lado de sua mãe, Rachel Costa, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira (9). Em alguns cliques a atriz aparece junto da matriarca, na gravação da 'Êta Mundo Bom' , da TV Globo, em que fez uma participação como figurante na cena do casamento de Sandra, e a homenageou.



"Ela poderia ter sido uma estrela de cinema ou até uma top model, mas foi a mulher que me ensinou a nunca desistir e a lutar pelos meus sonhos. Astral, inteligente, empoderada, linda, avó, atleta, nossa diva... Ela sabe aproveitar as coisas boas da vida. Te amo, Kekel! Que a gente ainda curta muito essa vida. Feliz aniversário!", escreveu a mulher do ator e apresentador Otaviano Costa.



Os internautas logo comentaram. Parabéns para sua mãe gata, muitas felicidades e saúde", disse uma seguidora. "Genética boa!", escreveu outra. "Lindíssimas", falou uma fã. "Parabéns! Deus continue cuidando e abençoando", desejou mais uma.