Lana del Rey é vista novamente com suposto novo namorado, Jeremy Dufrene - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 18:29 | Atualizado 09/09/2024 21:39

Rio - Lana del Rey, de 39 anos, chegou ao casamento da modelo Karen Elson, em Nova Iorque, de mãos dadas com Jeremy Dufrene. O estadunidense tem sido apontado como novo romance da cantora. As fotos do evento foram compartilhadas nas redes sociais nesta segunda-feira (9). Desde o último mês, o suposto affair com o "guia turístico de jacarés" tem dividido opiniões de fãs e do público em geral na internet.

A recepção do possível casal na web não foi muito boa para alguns. "A Lana del Rey catou um pinguço no bar jogando truco com o dinheiro do INSS e levou pra casa", ironizou um usuário. "O novo namorado da Lana Del Rey só pode ser dívida de jogo. Não é possível!", brincou, parecendo surpreso, mais um. Mas teve quem recebeu bem a notícia. "Tudo bem, se ela está feliz com ele, eu estou feliz por ela", refletiu uma terceira. "Não entendo o que o pessoal tem a ver com isso. Ela precisa de permissão?", repreendeu outra.

Quando Jeremy a acompanhou nos bastidores de um festival no Reino Unido, no final de agosto, os internautas ficaram em alvoroço com os rumores de uma relação, mas a artista negou um namoro no último domingo (1º). Lana comentou em uma publicação feita por um fã-clube, que afirmava um relacionamento sério: "Não", escreveu rispidamente a cantora.

Em meio ao burburinho, uma usuária no X (antigo Twitter) - agora banido no Brasil - disse que seria uma dos dois filhos do acompanhante da estrela pop. "Também, não é a filha dele no Twitter", desmentiu a artista.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Jeremy é um "guia turístico de observação de jacarés" que trabalha na Arthur's Air Boat Tours, uma pequena empresa localizada em Lousiana, Estados Unidos.