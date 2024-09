Xuxa Meneghel anuncia retorno à carreira musical e novo álbum após oito anos - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 22:15

Rio - Após oito anos, Xuxa Meneghel, de 61 anos, anunciou nesta segunda-feira (9) o retorno à carreira musical e revelou que lançará um novo álbum no dia 24 de setembro, intitulado "Raridades X".

"Que saudades que eu estava de você Som Livre. Estou de volta e em breve muitas novidades, conto logo logo", escreveu a apresentadora nas redes sociais.O álbum contará com 10 faixas da carreira da artista e vai resgatar músicas até então disponibilizadas apenas em filmes, programas especiais e no Xou da Xuxa. Em 2025, Xuxa retorna à Globo com um quadro no Fantástico em um novo projeto envolvendo sua paixão por bichos. Na atração, sobre a importância da adoção de animais, ela vai entrevistar especialistas do tema, visitará ONGs especializadas em resgate e adoção animal, acompanhará o tratamento dos bichinhos abandonados e encontrará um lar para eles.