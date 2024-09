Xuxa - Reprodução / Instagram

XuxaReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 16:40 | Atualizado 03/09/2024 16:43

Rio - Xuxa, de 61 anos, anunciou nesta terça-feira (3) que está de volta à TV Globo em um novo projeto envolvendo sua paixão por bichos. A partir de 2025, a artista terá seu próprio quadro no "Fantástico" sobre a importância da adoção de animais.

Em vídeo publicado nas redes sociais da emissora, Xuxa confirma que as gravações do programa já começaram e a primeira filmagem foi feita em sua casa, no Rio.