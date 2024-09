Xamã - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 15:51 | Atualizado 03/09/2024 15:54

Rio - Xamã está confirmado no elenco da segunda temporada da série "Cangaço Novo", no Prime Video. Ele interpretará um ex-militar carioca que vai entrar para o bando dos Vaqueiros, junto de Ubaldo (Allan Souza Lima) e Dinorah (Alice Carvalho), para ajudá-los a realizar o maior assalto de todos os tempos. A sequência começará a ser filmada em breve na Paraíba. O artista também está no longa "O Maníaco do Parque", que estreia em 18 de outubro no Prime Video.



Xamã brilhou nas telinhas em sua estreia em novelas com o personagem Damião em "Renascer", da TV Globo, e também esteve nesse semestre em "Justiça 2", série do Globoplay. Mesmo com as produções, o cantor realizou shows pelo país, incluindo o Lollapalooza Brasil e Rock In Rio, no Dia Brasil.



O rapper está preparando novas apresentações inéditas e anuncia as primeiras cidades de uma leva de novos shows.



Datas:

08/11 - Rio de Janeiro (Circo Voador)

15/11 - Belo Horizonte (Festival Imune)

16/11 - Salvador (Concha Acústica)

22/11 - São Paulo (Audio)

06/12 - Recife (Armazém 14)

07/12 - Fortaleza (Ginásio Paulo Sarasate)