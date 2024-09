Ramalho chora após esquecer letra de rap - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ramalho chora após esquecer letra de rapReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/09/2024 07:36

Rio - Ramalho passou por uma situação inesperada durante a apresentação com Marcos & Belutti na "Jam Session", do Estrela da Casa, nesta segunda-feira (2). O rapper esqueceu a letra que compôs para sua participação na música "Lapada Dela" com os artistas. Ele, então, fez um improviso. Triste com sua performance, o participante foi às lágrimas depois do programa ao vivo.

Marcos fez questão de consolar Ramalho. "O que rolou aqui de você esquecer a letra, te deu uma oportunidade de mostrar o seu improviso. Você transformou o limão em uma limonada. Chore de alegria. Só acontece o que é para acontecer, fique em paz e se alegra de estar aqui, curte o momento que foi tudo bem, de verdade".

O rapper depois foi para o banheiro e chorou sozinho no local por alguns minutos. Quando retornou para o estúdio musical, ele recebeu o carinho dos colegas de confinamento. Na rede social do programa, os internautas também apoiaram Ramalho. "Mandou muito bem no improviso, essa apresentação me surpreendeu", afirmou um. "Se não tivesse falado que esqueceu a letra, nem ia perceber", disse outro.