Manu Bahtidão comenta pausa na carreira motivada por depressão e síndrome do pânicoReprodução de vídeo

Publicado 01/09/2024 07:47 | Atualizado 01/09/2024 08:19

Rio - Manu Bahtidão foi uma das convidadas do "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (31), para homenagear o Pará e seus ritmos musicais. Durante o bate-papo com o apresentador Serginho Groisman, a cantora comentou a recente decisão de pausar a carreira para cuidar da saúde mental.

"Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa, mas uma mini pausa. Já era pra ter parado, porque eu já estava com alguns sintomas muito presentes. Chegou um momento que eu falei: 'não vou conseguir. Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar'", contou.



Em seguida, ela descreveu o que sente mesmo considerando que está em uma fase 'feliz da carreira'. "É um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente. Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, um momento que eu sonhei muito."



A participação da cantora na atração foi combinada antes dela anunciar a pausa. A artista explicou que decidiu seguir com a agenda porque o programa foi em homenagem ao Pará e pelo "carinho e respeito" que tem pelo apresentador. "É uma honra estar aqui hoje e eu jamais cancelaria um compromisso com você que é um homem honroso, uma pessoa que me trata com muito carinho e com muito respeito".



"Estou me cuidando, me restabelecendo, e já estou voltando, daqui a uma semana, uma semana e um pouquinho. Essa é minha primeira aparição", disse Manu.



Ela também revelou que saiu das redes sociais durante esse período. "Dei uma segurada pra dar uma pensada, me cuidar". "Na rede social a gente embarca naquele mundo virtual e a gente acha que aquilo é a nossa realidade, quando na verdade é uma viagem que a gente faz, um caminho quase que sem volta. Então depois que eu me afastei, tenho voltado um pouco mais pra mim", pontuou a artista.

As cantoras Gaby Amarantos, Pabllo Vittar, Liah Soares e Zaynara também marcaram presença no palco do "Altas Horas". Joelma e Dona Onete, que também são artistas paraenses, deixaram uma mensagem durante a atração em homenagem ao estado.



Entenda



No mês passado, a cantora publicou nas redes sociais um comunicado informando que ficaria afastada das atividades profissionais por, pelo menos, 10 dias:



"A MA Produções, juntamente com o corpo jurídico do escritório Adelia Soares Advogados, representante legal da cantora Manu Bahtidão, comunica que, por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, esta precisará se ausentar de suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 (dez) dias para tratamento médico", iniciou a nota publicada nas redes sociais da cantora.



"Agradecemos profundamente a compreensão de todos e asseguramos que Manu Bahtidão está recebendo os cuidados necessários para sua plena recuperação. Estamos confiantes de que, em breve, ela retornará aos palcos com toda a sua energia e entusiasmo para continuar encantando o seu público", finalizou.