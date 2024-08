Patricia Abravanel retorna aos palcos após morte do pai - Reprodução de vídeo

Rio - Patricia Abravanel, de 47 anos, retornou ao trabalho e gravou o "Programa Silvio Santos", do SBT, pela primeira vez, nesta quinta-feira (29), após a morte do pai, no último dia 17, em decorrência de uma broncopneumonia. A apresentadora foi aplaudida de pé pela plateia e fez questão de interagir com os fãs. Emocionada, ela ainda fez questão de desejar 'meus sentimentos' a equipe da atração.