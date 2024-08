Tati Machado fala nome de comida com duplo sentido ao vivo e ’cai’ na gargalhada - Reprodução de vídeo / X

Tati Machado fala nome de comida com duplo sentido ao vivo e ’cai’ na gargalhadaReprodução de vídeo / X

Publicado 28/08/2024 12:51 | Atualizado 28/08/2024 13:07

Rio - Tati Machado está no comando do "Mais Você", da TV Globo, junto com Fabricio Battaglini, após Ana Maria Braga testar positivo para Covid-19 . Durante o ao vivo desta quarta-feira (28), a apresentadora falava sobre o Rio Gastronomia, citando as comidas que estarão disponíveis no festival, até que disse um dos nomes com duplo sentido, chamado "p*u carnudo", e caiu na gargalhada. A situação inusitada repercutiu nas redes e divertiu internautas.

Hoje teve “Pau Carnudo” “Pirulito de Adulto” “Cantor Grelo” e infelizmente a Namaria não estava no programa kkkkkkkk #MaisVoce pic.twitter.com/iwoun6lTw9 — LZ (@leobraz) August 28, 2024

"Mas nosso destaque, claro, vai para as delícias! Esse passeio gastronômico traz cerca de 200 opções de bolinhos, petiscos, pratos e doces preparados por 80 chefs premiados. Por exemplo: tem o p*u carnudo, sério!", disparou Tati, que não conseguiu conter o riso.

"Eita!", disse Juliane Massaoka, que também riu da situação. Para tentar contornar o momento, Fabricio tentou corrigir Tati. "Pão carnudo!", afirmou ele. "Está escrito p*u carnudo, vou defender minha amiga", ressaltou Juliane.

"Deixa que eu continuo. Pão carnudo é um bolinho de carne no espeto, com maionese de ervas. Tem também o arroz de costela, arancini de cogumelos, bolovo de bacalhau, acarajé, sanduíche de cupim com abacaxi e o pirulito de adulto", o que despertou ainda mais as risadas das colegas de trabalho.

"Eita! Cadê a Ana Maria, gente?", brincou Ju. Após isso, Tati explicou que leu corretamente o nome do prato no teleprompter, aparelho que projeta textos para auxiliar os apresentadores. "Olha só, eu li certo, tá? O nome é sugestivo mesmo, mas é o nome de um petisco que tem mesmo. Tem o pirulito de adulto que é o sanduíche do nosso grande Jimmy Ogro, uma barriga de porco enrolada no espeto".

A situação inusitada repercutiu e divertiu internautas. "Tati Machado soltando um 'p*u carnudo' ao vivaço às 11:40 da manhã", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "A Tati se acabando chamando a comida de p*au carnudo ao vivo", expressou outra pessoa, com uma sequência de risadas.