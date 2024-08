Preta Gil fala de adaptações do corpo após retirada do reto: ’Ainda uso fralda’ - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2024 07:41 | Atualizado 28/08/2024 08:00





"Não tenho mais o reto, minha parte digestiva é toda diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Tenho incontinência fecal, ainda uso fralda. É delicado. O pós e a reabilitação... Demora anos até eu voltar até o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica", contou. Rio - Preta Gil falou das mudanças e adaptações do seu corpo e as dificuldades que enfrenta no dia a dia após o câncer, durante o programa "Conversa com Bial", da TV Globo, que foi ar nesta terça-feira (27). A atração foi gravada antes da cantora descobrir a retomada da doença em quatro lugares diferentes

No bate-papo com Pedro Bial, a filha de Gilberto Gil também falou sobre a traição durante o tratamento. "Depois eu entendi que ele estava em um relacionamento extraconjugal há seis meses e eu não sabia. Mas na minha cabeça, até eu o acolhia. Pensava: 'ah, está sendo muito duro para ele, não está dando conta, deve ser muito difícil ter a mulher doente'. Ele não ficava comigo no hospital. Ele me largava literalmente. Eu vivia cercada de amigos, família e ele ir para rua. É triste, mas é uma realidade minha e de muitas mulheres".

A artista também falou sobre autobiografia "Preta Gil: Os primeiros 50", que recentemente foi lançada. "Eu tive que reforçar a terapia durante o livro porque você vai lá atrás e revisita a sua própria história e tem ali os seus fantasmas, tem os seus monstrinhos. Mas foi muito bom e importante ter escrito este livro para também por isso. Para sarar feridas passadas e muitas coisas que a gente deixa debaixo do tapete durante a vida, refletiu.No bate-papo com Pedro Bial, a filha de Gilberto Gil também falou sobre a traição durante o tratamento. "Depois eu entendi que ele estava em um relacionamento extraconjugal há seis meses e eu não sabia. Mas na minha cabeça, até eu o acolhia. Pensava: 'ah, está sendo muito duro para ele, não está dando conta, deve ser muito difícil ter a mulher doente'. Ele não ficava comigo no hospital. Ele me largava literalmente. Eu vivia cercada de amigos, família e ele ir para rua. É triste, mas é uma realidade minha e de muitas mulheres".

Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro do ano passado, após ser internada às pressas com dores abdominais. O tratamento envolveu a retirada de um tumor na região abdominal e reversão de uma ileostomia temporária, que reconectou o intestino da artista. Em janeiro de 2023, Preta anunciou que o tratamento contra a doença chegou ao fim, depois de realizar uma cirurgia bem sucedida. Na última quinta-feira (22), a cantora contou que durante exames de rotina, foi constatada a necessidade de retomar o tratamento oncológico.