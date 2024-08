Patricia Abravanel durante o Programa Silvio Santos - Reprodução de vídeo

Publicado 26/08/2024 08:06

Rio - Patricia Abravanel celebrou os 43 anos do SBT, do "Programa Silvio Santos", neste domingo (25)e fez um pedido especial antes de apagar as velas do bolo. A apresentadora pediu a Deus que capacite ela e as irmãs para continuar tocando a emissora. A atração foi gravada dias antes da morte do ícone da televisão brasileira, aos 93 anos, em São Paulo, no último dia 16.

"Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que Ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros", disse Patricia.



"Que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada. Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente", pediu. "Viva o SBT! São 43 anos de alegria e influenciando, levando muita vida a esse Brasil. Vamos todo mundo! Parabéns, SBT", completou.