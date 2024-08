Marcia Fu deixa o SBT e explica motivo da demissão - Reprodução / Instagram

Marcia Fu deixa o SBT e explica motivo da demissãoReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2024 17:31 | Atualizado 25/08/2024 17:36

Rio - Após rumores de que teria pedido demissão do SBT, Marcia Fu, de 55 anos, que fazia parte do o programa 'Tá na Hora', confirmou que deixou a emissora depois de cinco meses. Através do X, antigo Twitter, a ex-atleta explicou que deseja se dedicar ao seu trabalho na internet e enfatizou sua gratidão pela oportunidade e aos aprendizados.

"Sim, eu saí do SBT, mas sou muito grata a toda a oportunidade, aprendizado e a todos de lá. Amei fazer o show de calouros, e o que aprendi no 'Tá na Hora'. Neste momento, vou me dedicar ao meu canal [no Youtube], quero novos desafios também! Mas sempre serei grata ao SBT por tudo!", escreveu ela.

"E digo mais, parem de colocar palavras na minha boca, eu sai por que quero me dedicar aos meus projetos ter mais tempo para o meu canal do YouTube. Sou extremamente grata pela oportunidade e inclusive pelo que aprendi lá, foi o máximo ser repórter! E é só isso", finalizou.

Para esclarecer: Sim eu saí do SBT, mas sou muito grata a toda a oportunidade, aprendizado e a todos de lá, amei fazer o show de calouros, e o que aprendi no tá na hora, neste momento vou me dedicar ao meu canal, quero novos desafios também! Mas sempre serei grata ao SBT por… — Marcia Fu (@MarciaFuOrigin) August 25, 2024