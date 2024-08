Alice Carvalho brilha em cenas de ’Renascer’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alice Carvalho brilha em cenas de ’Renascer’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/08/2024 11:21

Rio - Alice Carvalho, de 28 anos, deu um show de atuação e recebeu vários elogios dos internautas após uma sequência de cenas de sua personagem Joaninha, de "Renascer", da TV Globo, irem ao ar na noite deste sábado (24). Revoltada com a prisão injusta de Tião (Irandhir Santos), a ex-catadora de caranguejos se mudou para o assentamento com os filhos e desabafou com os moradores do local.

fotogaleria

"Acabei de chegar daquelas terras lá, eu vi meu marido ser levado, ser escorraçado, ser humilhado pelos homens. Tião foi preso. Foi preso por resistir, por acreditar que ninguém pode levar os frutos de uma colheita que é da gente, porque sabe que a gente tem que ter o mesmo direito que eles têm da cerca para lá... Foi por acreditar nisso que esse homem foi levado. Nós não vamos dividir terra, colocar a vida de ninguém em perigo. Eu estou aqui para dizer que a gente não vai fazer nada de errado, além de resistir", afirmou a personagem.

Durante a noite, Joana desafiou o cramulhão de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e quebrou a garrafa em que ele estava. "Aparece. Aparece, mentiroso. Venha olhar na minha cara, venha. Se você for levar o homem da minha vida embora, você vai ter que me enfrentar primeiro...Aparece que não tenho medo de você", disse a mulher de Tião. Momentos depois, Joaninha se deparou com o tal bode preto, mas ele não a enfrentou. "Se quiser, pode me levar. A gente não quer riqueza. A gente só quer justiça para esse povo".

Pela manhã, ela encontrou as plantações que Tião fez nas terras de Egídio (Vladimir Brichta). "Eu aqui achando que era o fim... e você veio me mostrar que estamos só no começo", afirmou. Ela, então, foi confrontada por Damião (Xamã). "Vim só pegar o que é meu. Já estou indo embora", declarou. "Só saio daqui para vala, morta. Não tenho medo de você, que sei que de malvado, você não tem coisa nenhuma. É trabalhador como eu. (As terras) podem ser dele (Egídio) no papel, mas nós plantamos isso aqui com as nossas mãos. Não vou permitir que ninguém carregue a colheita dos frutos que é da gente", completou.

Após a colheita, Joana foi até a prisão e encontrou Tião desacordado na cela. Aos prantos, ela chamou pelo amado e ele abriu os olhos. "Minha Joaninha. Eu senti que eu tinha ido. Você me trouxe de volta. Você é um anjo. Você me trouxe de volta", declarou.

Os internautas elogiaram a sequência de cenas e exaltaram o talento de Alice. "Enquanto houver uma boa atriz interpretando um bom texto, eu estarei lá! Alice Carvalho, você é maravilhosa", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Que novela, que cena, que atriz incrível. Em choque até agora", afirmou outro. "Alice Carvalho é surreal, simplesmente perfeita em tudo que se propõe a fazer", opinou uma terceira pessoa.

Confira:

Eu fiquei tão vidrada na cena de Joaninha que meu olho ficou foi seco.

Alice Carvalho é dona do mundo.#Renascer — Pati (@patiquental) August 25, 2024

ABSOLUTE CINEMA ,Falei oq quiser mais essa novela está entregando cada cena forte ,cm essa GENTE ALICE CARVALHO GIGANTE.#Renascer pic.twitter.com/BF7WaiF0fJ — VDedé (@ValdressaL) August 25, 2024

Já falei isso outras vezes ao longo de #Renascer , mas nunca é demais. Que atriz espetacular é Alice Carvalho! — Erick Rodrigues (@ericklrp) August 25, 2024