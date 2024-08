Xuxa e Angélica levam público à loucura ao trocarem de papel no 'Batalha do Lip Sync' - Reprodução / Instagram

Publicado 25/08/2024 22:18 | Atualizado 25/08/2024 22:24

Rio - Angélica e Xuxa Meneghel participaram neste domingo (25) da Batalha do Lip Sync, do "Domingão com Huck", da Globo. As apresentadoras duelaram em shows de dublagens, levando o público à loucura. No primeiro round do quadro, as artistas homenagearam uma à outra e trocaram de papel.



Caracterizada, Xuxa dublou "Vou de Táxi", e algumas das suas paquitas também entraram na brincadeira e se vestiram de Angelicats. Já Angélica se fantasiou, apresentou o clássico "Lua de Cristal" e ainda puxando Xuxa para a apresentação.



Na segunda etapa, Xuxa interpretou a canção "Born This Way" de Lady Gaga. Na sequência, Angélica dublou a música "Flowers" de Miley Cyrus. As duas foram muito aplaudidas e elogiadas por suas apresentações.



Na hora do resultado, o apresentador Luciano Huck decretou empate. Ele contou que não quis que a plateia votasse em uma das duas porque era um momento de celebrar a trajetória delas de sucesso na TV.



"Eu não vou falar nem como marido e nem como irmão de vida, eu vou falar como telespectador. Eu fui telespectador antes de ser apresentador, eu amo televisão. Vocês juntas neste palco tem tanto significado, a gente deve muito a vocês que fazem parte da história da televisão, dos programas de auditório, vocês construíram carreiras irretocáveis. Vocês ficaram mais bonitas, mais inteligentes, mais gatas, igual vinho, o tempo só melhora. Vocês duas merecem todos os aplausos, não só do Domingão, mas do Brasil”, afirmou ele.

