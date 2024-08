Irene Ravache participa do ’É de Casa’, da TV Globo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Irene Ravache participa do ’É de Casa’, da TV GloboReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/08/2024 13:30

Rio - Irene Ravache, de 80 anos, participou do "É de Casa", da TV Globo, neste sábado (24), e contou que nunca fez nenhum procedimento, apesar de ter vontade disfarçar as rugas e marcas de expressão. Ao responder uma fã, a atriz disse que tem medo das intervenções darem errado.

fotogaleria

"Vontade, sempre! Você acha que eu não queria tirar essas coisas? Eu tenho o rosto muito irregular, uma sobrancelha meio pra cá e outra pra lá. Aí eu pensei: 'Se eu mexer e der errado...'. (Vou ficar que nem um) Quadro do Picasso! Aquela fase danada dele. Então, achei melhor deixar (do jeito que está)", afirma a veterana, que está em cartaz no Rio com a peça "Alma Despejada".

Na atração, Irene também comentou que lida bem com o envelhecimento. "Não tem peso para mim, essa coisa de velha. Não sei se é porque eu tenho referências de coisas velhas que são muito boas, a começar pelas minhas avós...Eram duas velhinhas do babado", declarou.