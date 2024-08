Lilith (Lucy Alves) revela segredo para Morena (Ana Cecília Costa) - Divulgação / TV Globo

Publicado 24/08/2024 11:25

Rio - O mistério envolvendo o passado de Lilith (Lucy Alves) será desvendado em "Renascer", da TV Globo, em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (27). Em conversa com Morena (Ana Cecília Costa), a sanfoneira revela que é filha de Jacutinga (Juliana Paes). Ela ainda deixa claro que não conheceu e nem conviveu com a mãe.

"Aqui estou eu... nesse fim de mundo, como você mesmo disse... tentando juntar as peças de uma mulher que nunca existiu para mim...", diz Lilith. A sanfoneira conta para a mulher de Deocleciano (Jackson Antunes) que foi criada pela avó. Pouco tempo antes de morrer, a familiar contou o segredo e o nome de sua mãe. "O pior foi chegar aqui e descobrir que ela foi uma mãe pra todas as mulheres que passaram pela vida dela... menos para mim", lamenta.

Emocionadas, as duas se abraçam. Morena promete apoiar Lilith, assim como Dona Jacutinga fez com ela e tantas outras mulheres no passado. Depois disso, Lilith pede a Morena que mantenha segredo sobre sua origem e é prontamente atendida.

O assunto surgirá depois que a mulher de Deocleciano aparece de surpresa na casa de Iolanda (Camila Morgado) para se "assuntar" sobre convite que Lilith (Lucy Alves) e a ex-mulher de Egídio (Vladimir Brichta) fizeram a Zinha (Samantha Jones) para que ela se apresente nas noites do Forrobodó ao lado da sanfoneira. Além disso, Morena também quer descobrir quais são os planos de Lilith com Zinha.