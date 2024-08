Ex-BBB Beatriz Reis e Rafael Infante entram em Família é Tudo - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 21/08/2024 15:55 | Atualizado 21/08/2024 15:57

Rio - "Família é Tudo", da TV Globo, vai ganhar dois novos personagens. A ex-BBB Beatriz Reis fará sua primeira novela e interpretará Selminha Veneno. Ao seu lado, Rafael Infante fará Toni Linguinha. Na trama, os dois são apresentadores de televisão, especializados em celebridades e comentam sobre trabalhos, amores e tudo o que render buchicho de quem está bombando na mídia e, logo vão lançar os holofotes sobre Andrômeda (Ramille), Chicão (Gabriel Godoy) e Sheila (Marianna Armellini).

O relacionamento do trio e a rivalidade entre as moças cairá nos ouvidos dos fofoqueiros, que vão repercutir o sucesso das agora cantoras e do modelo de cuecas em seu programa. A personagem marca a estreia de Bia Reis em novelas.

"O coração tá a mil e acho que ainda não caiu a ficha. O público pode esperar uma Selminha ardilosa, o oposto da 'Bia do Brasil'. Todo mundo que tá acostumado com a Bia falante, e que fala alto e gesticulando; ela é o avesso. Agora de fato é um personagem, vocês vão conhecer um outro lado. Agora me cabe ser um personagem, existe uma dramaturgia e tem um sentido e um porquê. A Bia atriz vai entrar em ação", declarou ela.