Adriana Araújo retorna ao comando de jornal e atualiza estado de saúdeReprodução de vídeo / X

Publicado 21/08/2024 08:58 | Atualizado 21/08/2024 09:00

Rio - Após Adriana Araújo passar mal e ser substituída às pressas do comando do "Jornal da Band" , desta segunda-feira (19), a âncora retornou ao comando do noticiário e atualizou seu estado de saúde. No ao vivo, desta terça-feira (20), a jornalista explicou para os telespectadores que não se sentiu bem durante a edição, mas recebeu todo o suporte da equipe de jornalistas e também nos bastidores.

Confira:

Adriana Araújo agradece à equipe do Jornal da Band após ontem ela passar mal durante o jornal. #JornalDaBand pic.twitter.com/W3LDe7zKYJ — Brenno (@brenno__moura) August 20, 2024



"Gente, antes de terminar, eu queria só dizer pra vocês, que ontem, no meio do 'Jornal da Band', eu me senti mal, tive uma queda repentina de pressão, passei um susto no Oinegue, mas está tudo bem comigo e eu só quero agradecer ao Oinegue, a equipe aqui no estúdio, que me ajudou tanto, a Paloma Tocci que estava aqui a postos e rapidamente me substituiu! Então vamos em frente, está tudo bem", afirmou a âncora.