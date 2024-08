Heloísa é eliminada do Estrela da Casa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/08/2024 07:36

Rio - Heloísa Araújo foi a primeira eliminada do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta terça-feira. Em uma disputa acirrada, a cantora levou a pior na "Batalha" e deixou o reality show ao receber 31,30% da média dos votos. Já Nicole Louise teve 32,65% de média e Leidy Murilho 36,05%.

"Estou muito feliz, estou muito grata. Quero agradecer à toda minha aldeia Kariri-Xocó, que a gente está na TV! Eu estou muito feliz, minha gente. Sei que aqui não é o fim pra mim, é só o começo de uma grande história. Me emocionei muito, amei todos os dias e saio daqui com o coração cheio de alegria e gratidão", afirmou ela no palco.