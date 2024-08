Paula Burlamaqui durante o ’Sábia Ignorância’ - Reprodução de vídeo / GNT

Rio - Aos 57 anos, Paula Burlamaqui comentou como tem lidado com o processo de envelhecimento durante o programa "Sábia Ignorância", do GNT, comandado por Gabriela Prioli, nesta segunda-feira (19). A atriz assumiu que está sofrendo com esta fase da vida e disse que sente seu corpo 'decadente'.

"Não estou achando legal envelhecer. Estou sofrendo. Não tem outro jeito, obviamente. O outro jeito é a morte e quero viver muitos anos. Está sendo muito difícil. Sou uma pessoa que vive da imagem, sou atriz, estou sempre em frente uma câmera ou nas redes sociais. Eu sou muito vaidosa, isso estou trabalhando", afirmou a artista.

Ela também apontou as mudanças no corpo. "Mas não é só isso. É questão da saúde. Sinto meu corpo decadente. Morro de saudade do colágeno. Também não durmo tão bem como dormia antes. Tenho dormido pouco. Não me recupero bem. Tudo está muito difícil", frisou.

No programa, Paula expôs que teme o abandono na velhice, já que optou por não ter filhos. "Eu fico apavorada. Fico pensando: quem é que vai cuidar de mim? Se eu tiver uma demência? Alguma incapacidade, quem vai cuidar de mim? Fico aterrorizada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria um filho só para garantir um bem-estar na minha velhice", declarou.