Heloísa, Leidy e Nicole disputam permanência no realityReprodução de vídeo

Publicado 19/08/2024 08:16

Rio - A primeira "Batalha" do "Estrela da Casa", da TV Globo, foi formada, neste domingo (18). Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise vão se enfrentar no "Festival", nesta terça-feira (20), e disputarão a preferência do público para continuarem no reality show.

A formação aconteceu da seguinte maneira: indicada por Gael Vicci, estrela da Semana, a artesã levou a pior no Duelo com Lucca e continuou na Batalha. Dono do Palco, Nick Cruz indicou Leidy. Já Nicole foi a mais votada pela casa, com seis votos.

No programa, Ana Clara também anunciou que Lucca foi eleito o Hitmaker da semana pelo público. A música "Cuida Bem Dela", interpretada por ele, teve 133.381 plays nas plataformas digitais. Com isso, o cantor, que está imune, também se apresenta no "Festival".