Cavalinho do Fantástico homenageia Silvio SantosReprodução da TV Globo

Publicado 19/08/2024 09:11

Rio - Nada de camisas de time! Os Cavalinhos do "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (18), foram representados por apenas um, que vestiu terno e ainda completou o visual com o microfone na lapela em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, em São Paulo, neste sábado (17), em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1.

"Hoje, todos os cavalinhos vão ser representador por um só. E representa o maior comunicado da TV brasileira. Com o maior carinho, apresento a vocês o cavalinho Silvio Santos", afirmou o apresentador Alex Escobar. O cavalinho imitou a famosa risada de Silvio e disse: "É uma honra homenagear o Silvio. Ele era um comunicador de todas as torcidas".

Os internautas aprovaram a homenagem. "Até o cavalinho reverenciando Silvio Santos", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Eu estava indo dormir e aí o cavalinho do 'Fantástico' estava vestido de Silvio Santos. Sentei para assistir porque era absolutamente impossível perder", comentou outro. "O cavalinho do Fantástico de Silvio Santos foi o ponto alto desse programa", opinou uma terceira pessoa.