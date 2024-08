Matheus dá selinho em Unna X - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/08/2024 08:40

Rio - Parece que o primeiro casal do "Estrela da Casa", da TV Globo, foi formado. Após trocarem alguns carinhos, Matheus Torres e Unna X não resistiram e se beijaram, na madrugada desta segunda-feira (19). O momento aconteceu quando os dois estavam na cozinha, lavando louça e arrumando os armários.

A cantora agradeceu a companhia e ajuda do mineiro. "Eu vou dormir, eu preciso descansar. Não dá mais. Se fosse resistência, dava. O sonho não vinha. Muito obrigada", disse ela. "Pelo quê?", perguntou ele. "Pelo suco, pela companhia", respondeu Unna. Em seguida, Matheus deu um selinho nela. A norte-americana, então, se afastou. "Outro dia", ressaltou.

Horas antes, o cantor fez carinho do cabelo de Unna X enquanto eles comentavam sobre as provas. "Eu vou dar o meu melhor. Resistência, então. Vou até de cabelo preso nesse momento. Eu estava de cabelo solto (na primeira prova)", recordou. "Eu estava te paquerando, você nem me olhava", disparou Matheus.



"Você me paquerando? Você acha que eu estava te enxergando daquela distância?", quis saber a cantora. "Eu estava te enxergando e estava da mesma distância que você de mim. Não estava te paquerando falando contigo, não. Estava te olhando", explicou ele.