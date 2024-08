Silvio Santos - Reprodução

Publicado 18/08/2024 11:01 | Atualizado 18/08/2024 11:15

O SBT anunciou que vai exibir neste domingo (18) às 19h30 uma parte especial sobre o documentário "Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro", que conta a vida do apresentador, morto neste sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de uma infecção por H1N1 . Segundo a emissora, a transmissão ocupará o horário habitual do "Programa Silvio Santos" e será uma "homenagem ao nosso amado e maior comunicador da televisão brasileira".

O documentário completo, que conta com mais de sete horas de duração, é dividido em sete episódios e será lançado na nova plataforma de streaming do canal, o +SBT. A data para estreia ainda será anunciada.

No comunicado, a emissora destacou que a exibição é "um tributo para os fãs de Silvio Santos, permitindo que eles revivam as memórias do apresentador como ele sempre desejou ser lembrado: como uma fonte de alegria e felicidade para milhões de brasileiros. O documentário promete revelar detalhes inéditos da vida e carreira do apresentador, mostrando por que Silvio Santos continua a ser uma figura tão querida no Brasil."